No Man's Sky: 4K/60fps con l'upgrade gratis per PS5, altri annunci in arrivo da Sony

Sembra che oggi Sony abbia deciso di sfornare una serie di annunci a tema PlayStation 5 e il primo di questi riguarda proprio No Man's Sky, titolo Hello Games che si prepara ad approdare sulla console di prossima generazione.

Stando alle informazioni pubblicate da Sony sul PlayStation Blog, No Man's Sky riceverà un aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco su PlayStation 4 e grazie al quale verrà sfruttato l'hardware next-gen. La versione PlayStation 5 di No Man's Sky girerà a 4K (a patto di essere in possesso di un pannello che supporta tale risoluzione) e 60 fotogrammi al secondo e supporterà le caratteristiche esclusive del DualSense come il feedback aptico. Ovviamente anche l'SSD giocherà un ruolo importante nell'upgrade, così da permettere caricamenti fulminei e passare da un pianeta all'altro alla velocità della luce. Per quello che riguarda invece il comparto grafico, il team di sviluppo promette pianeti più ricchi e più dettagliati.

Tra le altre caratteristiche del gioco in versione PS5 troviamo la presenza del multiplayer per 32 giocatori, del supporto all'Audio 3D grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech e della possibilità di giocare con PlayStation VR anche su PS5. L'upgrade sarà gratuito per tutti i possessori del gioco in versione PS4 e i salvataggi potranno essere trasferiti senza alcun problema di compatibilità. Hello Games ha inoltre confermato che grazie al cross-play sarà possibile per i giocatori PS5 interagire con chi gioca su PS4.

In attesa degli altri annunci in arrivo nel pomeriggio da Sony, vi ricordiamo che a breve scopriremo i giochi gratis di novembre 2020 con il PlayStation Plus.