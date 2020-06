No Man's Sky abbraccia il crossplay totale tra PC, PS4 e Xbox One

Oltre all'arrivo di No Man's Sky su Xbox Game Pass, per gli esploratori della galassia procedurale di Sean Murray è in arrivo un'altra, importante sorpresa, ovvero il Crossplay "totale" tra tutte le versioni del kolossal sci-fi targato Hello Games.

Con l'aggiornamento gratuito in arrivo l'11 giugno, No Man's Sky consentirà infatti a tutti gli utenti di immergersi nel medesimo universo multiplayer a prescindere dalla propria piattaforma d'elezione. Nell'annunciare questa importante novità, Sean Murray ha spiegato dalle colonne del sito ufficiale di NMS che "a partire da domani tutti i giocatori su PS4, Xbox One saranno in grado di esplorare, viaggiare, sopravvivere e costruire insieme. Tutto ciò è emozionante, dal momento che No Man's Sky si appresta a unirsi al gruppo abbastanza piccolo di giochi che supportano questo genere di funzionalità online multipiattaforma".

Sempre a detta del funambolico sviluppatore inglese che ha dato vita (non senza fatica) a questo ambizioso progetto, per garantire il crossplay totale "ci è voluta una quantità enorme di lavoro per aggiornare la tecnologia e i sistemi sottostanti. Siamo passati a un'architettura di rete completamente nuova che ci garantirà maggiore flessibilità in futuro, consentendo ai giocatori di accedervi indipendentemente dalla piattaforma. Sono molto orgoglioso del team che ha lavorato così duramente per realizzarlo".

Il boss di Hello Games conferma inoltre che le fucine digitali di Hello Games sono ancora attive e sforneranno nuove espansioni di No Man's Sky che contribuiranno ad ampliarne l'offerta di gameplay con "aggiornamenti di contenuti grandi e piccoli".