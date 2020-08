No Man's Sky si aggiorna per arricchire i contenuti dell'espansione Desolation

Dopo aver festeggiato i quattro anni di No Man's Sky, il team di Hello Games pubblica un nuovo aggiornamento per il kolossal indie con cui arricchiscono l'esperienza offerta dall'espansione a tinte horror Desolation.

La patch del 12 agosto che porta No Man's Sky alla versione 2.62 risolve una serie di problemi segnalati dagli appassionati dopo l'arrivo su PC, PS4 e Xbox One dell'update Desolation.

Oltre al proverbiale intervento di pulizia del codice, gli sviluppatori capitanati da Sean Murray si sono serviti di questo aggiornamento gratuito per implementare diversi oggetti per la personalizzazione delle proprie basi. Le nuove componenti prendono spunto dalle decorazioni presenti all'interno degli inquietanti mercantili alla deriva di NMS Desolation.

Per poter acquisire questi oggetti, bisognerà rintracciare il relativo progetto di costruzione all'interno delle casse da recuperare esplorando gli angusti corridoi dei mercantili invasi da mostri alieni e protetti da sistemi di sicurezza letali. Sempre grazie a questo update, vengono risolti i bug grafici e di gameplay più fastidiosi di Desolation e aggiunta una nebbia generata a livello procedurale per rendere ancora più inquietanti le fasi di esplorazione degli interni dei mercantili abbandonati di No Man's Sky.