No Man's Sky si aggiorna: è ora disponibile la nuova missione Polestar

A breve distanza dalla presentazione dell'aggiornamento Endurance di No Man's Sky, è tempo per gli esploratori dello spazio di cimentarsi in una nuova e ardita missione interstellare!

Nel presentare la nuova patch pubblicata nella giornata di mercoledì 27 luglio, il team di Hello Games ha infatti confermato di aver attivato un nuovo contenuto. Parliamo nello specifico dell'ottava community mission di No Man's Sky. Battezzata Polestar, quest'ultima pone i giocatori sul ponte di comando di una possente fregata. Ad attenderli, una vera e propria crociera interstellare, durante la quale sarà però necessario cimentarsi nella riparazione della tecnologia che alimenta la nostra colossale astronave. Nel rimettere in funzione la fregata, i giocatori potranno svelare oscuri misteri e apprendere nuove informazioni sull'universo di No Man's Sky.



Come già accaduto per le precedenti community mission, anche Polestar resterà attiva per un periodo di circa 6 settimane. Sin da ora, i giocatori possono riscattare le ricompense della spedizione, che includono tre poster commemorativi e diversi oggetti di personalizzazione dedicati ad astronavi, edifici, personaggi. Incluso nel pacchetto troviamo inoltre un nuovo companion, una sorta di luce spettrale denominata Child of Helios.



In chiusura, ricordiamo che in autunno sarà pubblicata anche la versione Nintendo Switch di No Man's Sky, che al lancio sarà però priva di comparto multiplayer.