No Man's Sky si aggiorna: nuovi contenuti in arrivo, tra cui speciali Missioni Weekend

Nel corso della giornata di mercoledì 30 ottobre, l'aggiornamento 2.15 di No Man's Sky è approdato su tutte le piattaforme di pubblicazione del gioco targato Hello Games.

Dopo le novità introdotte con l'update 2.14, quest'ultimo rende disponibili nel titolo diversi nuovi contenuti, tra i quali figurano le nuove "Missioni Weekend". Queste ultime puntano a rafforzare la community, radunando gli esploratori dello spazio profondo su di un unico pianeta per dedicarvisi. Come facilmente intuibile, queste ultime saranno disponibili durante il fine settimana, prendendo il via il venerdì sera (fuso orario GMT) e concludendosi il lunedì mattina. Elemento particolarmente interessante, le Missioni Weekend "racconteranno una storia che si svilupperà nel corso dei mesi a venire". La prima di queste è attesa in-game "molto presto": curiosi di poter testare con mano questo nuovo contenuto?



Per evidenziare e ripagare gli sforzi profusi dalla community all'interno di No Man's Sky, il team di Hello Games ha inoltre deciso di introdurre nel gioco un'ulteriore feature. Con l'aggiornamento 2.15, i giocatori possono ora recarsi presso lo Space Anomaly Teleporter per visionare una selezione delle migliori basi edificate dai giocatori in cui il team di sviluppo si è imbattuto. La lista delle architetture incluse varierà con cadenza periodica.



In chiusura, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di No Man's Sky Beyond.