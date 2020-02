No Man's Sky: l'aggiornamento Living Ship è ufficialmente disponibile

Nelle ultime ore sono stati in moltissimi gli utenti PC che, dopo aver provato l'ultima patch sperimentale di No Man's Sky, avevano segnalato la presenza di strane navicelle in giro per il mondo di gioco. Sorprendendo tutti, Hello Games ha ora pubblicato lo stesso aggiornamento in versione definitiva su PC e console.

La nuova espansione del gioco prende il nome di Living Ship e, come suggerisce il nome, introduce delle navi biologiche all'interno del simulatore spaziale. La nuova classe di navicelle rare, caratterizzate da una cabina di pilotaggio molto particolare e che può essere esplorata a 360° grazie al supporto per la realtà virtuale, non è l'unica novità introdotta con l'aggiornamento. Tra i contenuti inediti troviamo infatti nuovi materiali organici che serviranno ad installare e ad alimentare le tecnologie aliene presenti sui nuovi mezzi spaziali e una nuova minaccia aliena nella quale ci si potrebbe imbattere durante i propri viaggi nello spazio. Non manca inoltre l'arrivo di una nuova campagna che prende il nome di Starbirth e una serie di NPC che vendono oggetti unici.

Gli sviluppatori hanno anche inserito all'interno dell'aggiornamento, piuttosto corposo rispetto al solito, una gran quantità di miglioramenti alla "qualità della vita", ovvero che semplificano alcuni aspetti del gioco come il multiplayer e migliorano le performance del gioco, in particolar modo su PlayStation 4 e PlayStation VR.

In attesa di scoprire se all'interno dell'aggiornamento si nasconda qualcosa di non presente nel changelog ufficiale, vi lasciamo al trailer dell'espansione Living Ship, che vi ricordiamo può essere scaricata gratuitamente da tutti i possessori del gioco su PlayStation 4, Xbox One e PC.