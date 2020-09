No Man's Sky: annunciata l'espansione Origins, un nuovo inizio per lo space sim

I ragazzi di Hello Games non vogliono proprio smetterla di espandere No Man's Sky. A poco più di due mesi dal lancio dell'espansione a tinte horror Desolation, il team di Sean Murray ha annunciato un nuovo grande aggiornamento intitolato Origins.

Origins promette di rappresentare un nuovo inizio per il simulatore spaziale: "Quattro anni fa abbiamo annunciato Foundation, il nostro primo major update per No Man's Sky, e abbiamo promesso che 'non sarebbe stato l'aggiornamento più grande, ma l'inizio di qualcosa'. Quelle parole erano vere allora, e lo sono anche oggi per Origins. Lo abbiamo chiamato Origins poiché è l'inizio di qualcosa di nuovo, mentre No Man's Sky continua a crescere ed evolversi", ha scritto Sean Murray sul sito ufficiale.

"Sappiamo che la community di No Man's Sky ha fame di nuovi contenuti, e il team ha lavorato sodo per accontentarla in queste circostanze difficili. Siamo stati silenziosi, ma abbiamo sempre ascoltato il feedback focalizzandoci sul miglioramento del gioco, che il nostro team ama. Questo aggiornamento sarà un altro piccolo passo in un lungo viaggio. Speriamo che vi piaccia".

Il fondatore di Hello Games non è sceso nei dettagli e non ha svelato le novità previste, ma ha assicurato che Origins verrà pubblicato la prossima settimana. L'attesa, quindi, non sarà affatto lunga.