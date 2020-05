No Man's Sky arriva su Xbox Game Pass, la sorpresa di Microsoft

Microsoft aveva annunciato l'arrivo di una sorpresa per gli abbonati Xbox Game Pass, sorpresa da svelare proprio nella giornata di oggi. Detto fatto, come potete intuire dal titolo... No Man's Sky è in arrivo su XGP a giugno 2020.

No Man's Sky sarà disponibile da giugno su Xbox Game Pass per console e PC Windows 10, il gioco Hello Games viene così reso disponibile ad una platea composta da ben dieci milioni di abbonati, oltretutto nella sua versione più recente che include anche l'aggiornamento gratuito Beyond.

"No Man's Sky è un titolo ispirato alle avventure e ai mondi più amati della fantascienza classica. Esplora un'intera galassia, conosci pianeti e forme di vita diverse e fai fronte ai pericoli che incontrerai. In No Man's Sky, ogni stella è la luce di un sole lontano, attorno al quale orbitano pianeti ricchi di vita: tu potrai visitare tutti quelli che vuoi. Vola dallo spazio profondo alle superfici dei pianeti, senza schermate di caricamento e senza limiti. In questo universo infinito generato in maniera procedurale scoprirai creature e luoghi che nessun altro giocatore ha mai visto, e che forse non vedrà mai."

No Man's Sky è ottimizzato per Xbox One X, il gioco è attualmente in vendita su Xbox Store con il 50% di sconto al prezzo di 24.99 euro anzichè 49,99 euro.