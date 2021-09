No Man's Sky: è arrivata Frontiers, la nuova espansione gratis

Hello Games ha pubblicato a sorpresa nel corso del pomeriggio la tanto attesa Frontiers, l'ultima di una serie di espansioni gratuite di No Man's Sky grazie alla quale è possibile cimentarsi in una nuova e complessa attività.

Al centro di No Man's Sky Frontiers troviamo infatti la presenza di piccole colonie aliene, le quali possono essere gestite dai giocatori. A tal proposito, gli esploratori spaziali possono decidere di dedicarsi allo sviluppo e all'espansione di questi centri abitati che possono così trasformarsi da colonie a vere e proprie città. Anche il comparto tecnico ha subito qualche modifica e oltre all'introduzione di splendide nebulose che rendono i paesaggi ancor più belli da osservare, troviamo un sistema di distruzione degli oggetti migliorato. Gli sviluppatori hanno dedicato qualche attenzione anche al sistema di salvataggio, il quale è stato rivoluzionato per fare in modo che i file più corposi possano essere gestiti senza alcun problema e possano supportare anche salvataggi con migliaia di ore di gioco.

Prima di lasciarvi al trailer ufficiale e al changelog, vi ricordiamo che Frontiers può essere scaricato gratuitamente da tutti i possessori del gioco su PlayStation, Xbox e PC e ha un peso di circa 6 GB. Chi non avesse ancora il gioco in libreria potrebbe farci un pensierino grazie agli ultimi saldi del PlayStation Store, grazie ai quali No Man's Sky viene venduto a soli 24,99 euro (con upgrade next-gen incluso nel pacchetto).