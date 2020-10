No Man's Sky, in arrivo l'update nextgen? Hello Games promette sorprese 'presto in arrivo'

Nel medesimo annuncio delle sfide di Halloween di No Man's Sky, i ragazzi di Hello Games hanno anticipato l'arrivo di nuove sorprese a breve, un riferimento che ha spinto in molti, tra i fan del sandbox fantascientifico di Sean Murray, a ritenere che possa trattarsi dell'update nextgen per PS5 e Xbox Series X|S.

Aprendo l'ultimo post condiviso dagli autori inglesi sul sito ufficiale di No Man's Sky, si legge infatti che "quest'anno è stato così impegnativo con il lancio di cinque importanti aggiornamenti, incluso l'enorme Origins, quindi speriamo che questo aggiornamento di Halloween sia una bella sorpresa! Quest'anno non abbiamo ancora finito e dovremmo avere ancora qualche notizia da darvi molto presto".

C'è poi un altro indizio per l'arrivo dell'aggiornamento nextgen di No Man's Sky ed è quello fornito dallo stesso team di Hello Games all'annuncio dell'update dedicato ad Halloween: nel changelog della patch che porta NMS alla versione 3.05, viene precisato che "è stata introdotta un'ottimizzazione della gestione della memoria e sono stati risolti degli arresti anomali relativi alla memoria su console". L'intervento sull'ottimizzazione della memoria delle versioni console, quindi, potrebbe essere legato allo sviluppo di un aggiornamento specifico per le edizioni PS5 e Xbox Series X|S di No Man's Sky.

Mentre aspettiamo di scoprire quali altre sorprese hanno in serbo gli autori capitanati da Sean Murray, vi rimandiamo al nostro speciale su No Man's Sky Origins come terzo Big Bang.