No Man's Sky: aspettando Frontiers, un modder infesta il gioco col volto di Sean Murray

A inizio agosto, Hello Games ha festeggiato i 5 anni di No Man's Sky svelando in video Frontiers, la prossima espansione gratuita del sandbox sci-fi. A un fan esasperato dall'assenza di informazioni sul nuovo DLC è così venuta la "brillante idea" di protestare inserendo nel gioco il volto di Sean Murray.

L'artefice di questo insolito progetto è il modder conosciuto come Winder Sun: servendosi dei tool per integrare il volto di Murray in No Man's Sky, l'appassionato dell'avventura fantascientifica di Hello Games "minaccia" di stravolgere il motore grafico del titolo per aggiungere gradualmente il viso sorridente del papà di NMS nel sistema a generazione procedurale di mondi alieni.

L'intento del modder è infatti quello di esortare lo stesso Murray a condividere dei dettagli sul nuovo update di No Man's Sky: dopo essere venuto a conoscenza di questa bizzarra iniziativa, il fondatore di Hello Games si è riaffacciato sui social per mostrarsi divertito dall'accaduto, pur spiegando tra il serio e il faceto che "non serve condividere questi video, tanto noi non negozieremo!".

A prescindere dalla minaccia del modder di sconvolgere la galassia free roaming di Hello Games, l'universo di No Man's Sky continuerà a evolversi oltre Prisms e Frontiers per evolvere ulteriormente le meccaniche di gameplay, il comparto grafico e il ventaglio di contenuti accessibili indossando il casco del proprio astronauta preferito.