No Man's Sky, Below e Tacoma tra i nuovi Deals with Gold della settimana

Se fosse un proverbio si potrebbe recitare così: "settimana nuova, giochi nuovi". Non è però un popolare detto, quanto più la situazione dei Deals with Gold di Microsoft, il cui catalogo si è aggiornato nuovamente per questa settimana, inserendo altri tre titoli degni di nota.

Si tratta di No Man's Sky, Below e Tacoma. Il primo non ha bisogno di molte presentazioni, si tratta dell'ambiziosissimo titolo di Hello Games, che nei primi tempi dalla sua uscita si prese molte meritate critiche e sembrava un gioco veramente incompleto. Due anni di lavoro degli sviluppatori hanno raddrizzato il tiro e nell'ultimo aggiornamento è apparso chiaro che il futuro del videogame sarebbe stato solido e roseo. SI tova al 25% di sconto, e per saperne di più trovate sul nostro sito la recensione di No Man's Sky.

Below è un dungeon crawler che ha avuto anch'esso uno sviluppo un po' travagliato, ma che alla fine è approdato su Xbox One e PC e si è fatto particolarmente apprezzare sia a livello di atmosfere che di gameplay. Il titolo è proposto al 70% di sconto. Anche in questo caso, sul nostro sito trovate la nostra recensione di Below.

Tacoma è invece un altro racconto interattivo degli stessi autori di Gone Home, un titolo gradevole nonostante la sua durata piuttosto risicata. Costa il 30% in meno. Potete approfondire nella nostra recensione di Tacoma.

Il resto del catalogo è consultabile sul sito di Major Nelson.