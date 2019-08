No Man's Sky dopo Beyond: la community immagina le novità del 'finto' update Infinity

L'universo procedurale di No Man's Sky è da poco entrato nella fase 2.0 con Beyond ed è stato attraversato da numerosissimi cambiamenti e miglioramenti. In molti, però, si chiedono quali altre novità potrebbe riservarci il team di Hello Games con i futuri aggiornamenti del kolossal sci-fi di Sean Murray.

Dalla vulcanica community del subreddit ufficiale di No Man's Sky si fa così largo l'idea dell'ipotetico aggiornamento 2.5 di NMS che l'utente conosciuto come Big_Spoder ha voluto chiamare simpaticamente Infinity, un omaggio alla passione profusa in questi anni dagli autori al seguito di Murray nella creazione degli update gratuiti che hanno contribuito a risollevare le sorti di questo progetto.

La finta infografica realizzata dal redditor nello stile degli annunci degli aggiornamenti ufficiali di No Man's Sky descrive nel dettaglio i principali cambiamenti apportati da questo contenuto aggiuntivo che, lo ribadiamo, non è ufficiale e non rispecchia le future novità previste con i prossimi update di NMS.

A detta di Big_Spoder, e dei circa 3.500 utenti di Reddit che hanno voluto dare credito alla sua idea, la versione Infinity di No Man's Sky dovrebbe comprendere una profonda revisione del sistema di generazione procedurale dei pianeti che contempli l'aggiunta di 20 biomi inediti, dei giganti gassosi (con annesse strutture Korvax fluttuanti!), degli eventi atmosferici violenti (dalle tempeste di fulmini alle eruzioni vulcaniche), della lava e di tantissimi altri elementi. C'è persino spazio per un generatore di città aliene!

Vista l'attenzione con cui Sean Murray osserva questo genere di iniziative provenienti dalla community, è facile ritenere che molti dei suggerimenti offerti dall'idea dell'update fan made Infinity saranno presi in seria considerazione da parte degli autori di Hello Games. E voi, cosa ne pensate di questo aggiornamento fan made e, più in generale, delle novità di No Man's Sky Beyond tra VR e multiplayer?