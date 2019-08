No Man's Sky Beyond: un fan allestisce un'esposizione di reliquie aliene!

Grazie ai nuovi strumenti di costruzione implementati da Hello Games con l'update Beyond di No Man's Sky, un appassionato del sandbox sci-fi di Sean Murray ha ben pensato di organizzare un'esposizione di reliquie aliene.

Il museo digitale realizzato dall'utente di Reddit conosciuto come "cwigginsNYC" è ancora in allestimento ma comprende già diversi manufatti reperiti durante le attività di esplorazione dei mondi alieni più esotici di NMS Beyond.

Per rendere ancora più suggestiva la sua opera, l'autore di questa singolare base ha deciso di edificarla su di un pianeta deserto e senza atmosfera: con i totem ipertecnologici che circondano in un sapiente gioco di luci le teche che ospitano le bizzarrie extraterrestri, il colpo d'occhio offerto dalle ambientazioni lunari di questo museo è ancora più evocativo e contribuisce ad accentuare il senso di meraviglia dello spettatore.

In attesa di conoscere le coordinate esatte di questo museo digitale, vi lasciamo in compagnia della nostra analisi di No Man's Sky Beyond e dell'articolo di approfondimento con tutte le novità tra VR multiplayer e gameplay della versione 2.0 del kolossal fantascientifico di Sean Murray. Cosa ne pensate di questo progetto e, più in generale, degli strumenti per la costruzione delle basi introdotti da Hello Games con l'aggiornamento Beyond di No Man's Sky? Fatecelo sapere con un commento.