No Man's Sky Beyond: giochiamo a Rocket League grazie agli strumenti creativi delle basi!

In una delle tante interviste concesse da Sean Murray prima del lancio dell'update Beyond di No Man's Sky, il boss di Hello Games ha affermato che con i nuovi strumenti creativi per le basi sarebbe stato possibile realizzare una sorta di minigioco ispirato a Rocket League. Avrà detto la verità?

Lo youtuber Boid Gaming specializzato nella creazione di contenuti a tema No Man's Sky ha provato a confutare le parole di Murray edificando da zero uno stadio di Rocket League. Dopo aver lavorato alacremente sull'architettura dell'arena, il fan di NMS si è servito dei nuovi moduli logici ed elettrici di Beyond per collocare le porte e l'area di respawn della sfera di gioco, scoprendo così l'eccentrico sviluppatore di Hello Games aveva decisamente ragione.

Certo, basta dare una veloce occhiata al filmato confezionato dall'appassionato di No Man's Sky per rendersi conto delle limitazioni e delle mancanze di questa base ispirata a Rocket League: dal punto di vista squisitamente funzionale, però, la reinterpretazione in chiave NMS del funambolico arcade racing di Psyonix va a segno (e non solo in senso figurato!).

Utilizzando due exoscafi, infatti, è possibile organizzare delle partite multiplayer di "calcetto motorizzato" in puro stile Rocket League, seppur con la necessità di abbandonare saltuariamente il proprio veicolo per ricollocare la sfera di gioco al centro dell'arena. Cosa ne pensate di questo minigioco? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi invitiamo a leggere la nostra recensione di No Man's Sky Beyond con un approfondimento sugli elementi inediti di questo aggiornamento tra multiplayer e VR.