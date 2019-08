No Man's Sky Beyond: grafica migliorata e niente restrizioni sott'acqua con le nuove mod

No Man's Sky si è finalmente aggiornato con Beyond, la nuova corposa espansione con cui Hello Games ha arricchito nuovamente il suo sconfinato mondo di gioco e richiamato nuovamente a sé la community di esploratori spaziali.

I modder non hanno perso l'occasione per dare il proprio contributo e cercare di introdurre ulteriori migliorie all'interno del titolo. Segnalate dal portale Dark Side of Gaming, vi riportiamo alcune delle mod più interessanti che sono sbucate online in questi primi giorni di vita di No Man's Sky Beyond.

Sono già diverse le mod che vanno a migliorare l'aspetto grafico di Beyond: "Effects Overhaul" incrementa la mole di effetti particellari e dei detriti che appaiono a schermo durante i combattimenti e le estrazioni di materiali; "HD Clouds" ridefinisce notevolmente l'aspetto delle nuvole visibili a bordo della propria navicella; "Grass Fix" consente all'erba di crescere in piena densità anche sulle pendenze.

"Small Cursor" e "Fast Actions" permettono invece di fare utilizzo di un cursore leggermente rimpicciolito e di navigare tra i menù del gioco in maniera molto più rapida e intuitiva.

Dulcis in fundo, ecco la "Build underwater buildings anywhere" che vi consente di raggirare qualunque restrizione legata alla costruzione subacquea e di erigere qualsiasi costruzione in ogni punto lo desideriate.

No Man's Sky Beyond è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La recente patch 2.04 ha risolto i problemi di crash su console. Sulle nostre pagine potete conoscere tutte le novità introdotte nella versione 2.0 del gioco di Hello Games.