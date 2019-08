No Man's Sky Beyond: Guida e Trucchi per costruire le Basi

Tra le tante novità introdotte da Beyond, il nuovo aggiornamento di No Man's Sky ha ampliato le possibilità del base building. In questa mini-guida vi daremo una serie di consigli utili per costruire le basi nel gioco spaziale di Hello Games, tenendo conto delle ultime novità aggiunte.

Di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per costruire le basi in No Man's Sky Beyond, dandovi alcuni consigli per farlo nel modo migliore possibile.

Come costruire una Base

Per capire come costruire una base in No Man's Sky Beyond vi basta seguire l'apposito tutorial presente nel gioco. I passaggi fondamentali per costruire una base sono i seguenti:

Atterrare su un pianeta. Costruire un Computer Base. Posizionare il Computer di Base. Premere il tasto apposito per iniziare a costruire.

Se non disponete del Computer Base, avrete bisogno di un Raffinatore Portatile che richiede 40 unità di Metallo Cromatico, inizialmente raffinabile partendo da 80 unità di Rame (andando avanti nell'esplorazione troverete metalli con un rapporto di trasformazione cromatica più convenienti).

Teletrasporto

Se volete tornare rapidamente alla vostra base, assicuratevi di costruire un portale di teletrasporto. Questo vi consentirà di raggiungere la vostra base da qualsiasi altro portale, inclusi quelli nelle stazioni spaziali. Finché restate nella stessa galassia potete tornare in qualsiasi base che dispone di un portale.

Limiti di costruzione

L'aggiornamento Beyond ha ampliato le possibilità del base building di No Man's Sky, riducendone i limiti, che adesso sono i seguenti:

Potete costruire ovunque all'interno di un cubo di 150 unità centrato attorno al Computer Base.

Ogni base è limitata a 3.000 componenti.

Non potete avere più di 20.000 componenti in tutte le vostre basi.

Potete aggirare questi limiti costruendo due basi unite, una accanto all'altra. Tecnicamente saranno due basi separate, ma visivamente sembreranno formare una base sola.

Se restate a corto di spazio, potete eliminare le basi nel Computer Base. Quando lo fate, tutto verrà cancellato e inserito in una Capsula di salvataggio di base.

Consigli per costruire le Basi

Costruite un punto di salvataggio. Questo è l'unico modo per salvare manualmente il gioco. (Potete ancora salvare automaticamente entrando e uscendo dalla vostra nave)

Costruite la basi in un sistema con più tipi di pianeti. Ciò faciliterà la raccolta delle risorse.

Non andate a distruggere i depositi di risorse vicino alla vostra base. Potete costruire unità minerarie autonome che generano automaticamente il tipo di risorsa senza distruggere il deposito.

Costruite su pianeti che non hanno condizioni meteorologiche avverse. Questo vi farà risparmiare un sacco di tempo.

Seguendo questi consigli, dunque, sarete in grado di costruire più in facilità e con meno limiti le vostre basi. Per saperne di più sul nuovo aggiornamento del gioco spaziale di Hello Games, invece, vi rimandiamo alla nostra recensione di No Man's Sky Beyond.