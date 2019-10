No Man's Sky Beyond si aggiorna: ecco le novità dell'update 2.13 su PC, PS4 e Xbox One

Come promesso al lancio di Beyond, gli sviluppatori di Hello Games desiderano continuare a supportare attivamente il progetto di No Man's Sky e lo confermano ancora una volta con il lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One dell'update 2.13 della loro celebre avventura sci-fi.

L'ultimo aggiornamento del sandbox "a universo aperto" di Sean Murray risolve una lunga serie di problematiche segnalate dagli utenti sin dall'uscita di Beyond, senza però disdegnare l'aggiunta di diversi elementi contenutistici che promettono di rendere più fruibile l'esperienza di gioco offerta dal titolo su tutte le piattaforme.

Grazie all'update 2.13, infatti, assistiamo all'introduzione di una voce all'interno del menù di pausa di NMS che ci permette, finalmente, di impostare la scala dell'interfaccia: su PC, tale funzione si integra a un nuovo sistema che consente di modificare la posizione dei singoli elementi dell'HUD su monitor Ultra-Widescreen con risoluzione 21:9.

Sempre su PC, l'aggiornamento d'inizio ottobre di No Man's Sky offre l'opportunità di impostare la risoluzione desiderata una volta avviato il gioco "in finestra". Con il nuovo update dovremo infine assistere a un miglioramento della stabilità su tutte le piattaforme, oltre a delle modifiche minori che riguardano la gestione della propria base planetaria, i consigli offerti dai tutorial e la velocità nel caricamento delle texture e dei modelli poligonali nell'ingresso in atmosfera. Se desiderate scorrere le note della patch, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di No Man's Sky.