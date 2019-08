No Man's Sky Beyond e le altre novità in uscita su PS4 questa settimana

Mentre siamo entrati nella torrida settimana di Ferragosto, a fornirci un po' di sollievo, perlomeno morale, dalla tremenda afa di questi giorni ci pensano i nostri amati videogame. Come ogni inizio settimana infatti, facciamo il punto della situazione sulle novità in arrivo su PlayStation 4.

L'uscita più importante della settimana è sicuramente No Man's Sky: Beyond. Il titolo di Hello Games, dopo un travagliato e controverso sviluppo, è ora un titolo ben saldo nel cuore degli appassionati, e con la nuova espansione, che include il supporto alla VR e tanto altro ancora, è pronto a conquistare anche chi ancora non l'ha provato. Nell'attesa potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di No Man's Sky Beyond.

In arrivo anche lo strategico in tempo reale a squadre Ancestors Legacy, ambientato nell'Europa Medievale, il combat-platformer futuristico Exception, ambientato in un sistema informatico attaccato da un virus, e PC Building Simulator, che vi permetterà di assemblare il PC dei vostri sogni senza spendere una fortuna, come purtroppo ci toccherebbe nella dura realtà. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di PC Building Simulator.

Vediamo insieme tutte le uscite della settimana su PS4:

Martedì 13 Agosto:

Ancestors Legacy

Gravity Duck

PC Building Simulator

Vasara Collection

Mercoledì 14 Agosto: