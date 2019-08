No Man's Sky Beyond: ecco tutte le novità su VR, multiplayer e gameplay della versione 2.0

A tre anni dal lancio di No Man's Sky e dopo diversi aggiornamenti che hanno contribuito a migliorarne sensibilmente l'offerta grafica e ludica, la controversa avventura sci-fi di Hello Games entra ufficialmente nella fase 2.0 con Beyond, il nuovo aggiornamento gratuito disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One.

A confermarlo sono gli stessi autori inglesi capitanati dal vulcanico Sean Murray attraverso la diffusione, sulle pagine del sito ufficiale di NMS, delle note di quella che può essere tranquillamente considerata come la patch più importante mai pubblicata per il kolossal fantascientifico di Hello Games.

Come anticipato dallo stesso Murray, infatti, gli interventi compiuti dagli sviluppatori di Guildford hanno riguardato ogni singolo aspetto dell'opera, dall'ottimizzazione del comparto grafico alla possibilità di fruire i contenuti già disponibili in un modo completamente nuovo tramite il supporto alla realtà virtuale su PC (Oculus, Index e Vive) e PlayStation 4 con PS VR.

Riassumere l'enciclopedica lista di miglioramenti, di aggiunte e di cambiamenti apportati da Hello Games con No Man's Sky Beyond è quasi impossibile, vista la mole smisurata di novità che accompagnano questo update. Volendo citare le principali, oltre alla VR segnaliamo l'introduzione di nuove attività multiplayer collegate all'Hub del Nexus (che andrà a sostituire l'Anomalia Spaziale) con "lobby" da 8 giocatori su console e da ben 32 su PC, la riformulazione della storia con l'ingresso di decine di nuove missioni, l'ampliamento delle funzionalità di costruzione e di gestione delle basi anche attraverso l'utilizzo della logica e dell'elettricità, l'aumento della ricchezza di biomi, flora e fauna alieni, l'aggiunta delle ricette (con possibilità di allevare, cavalcare e mungere animali alieni!) e l'aggiornamento della mappa galattica e del catalogo delle ricerche compiute dal proprio esploratore digitale.

In calce all'articolo trovate il link al sito ufficiale di No Man's Sky, attraverso il quale potrete scorrere le ciclopiche note dell'update Beyond che porta NMS alla versione 2.0 su PC, PS4 e Xbox One.