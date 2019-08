No Man's Sky Beyond: svelata la data d'uscita dell'update gratuito con multiplayer e VR

Dopo aver cercato di decodificare le interviste di Sean Murray per scoprire cosa ci riserva il futuro di No Man's Sky, i ragazzi di Hello Games confezionano annunciano ufficialmente la data di uscita dell'espansione gratuita Beyond per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il filmato propostoci dagli sviluppatori britannici ha il solo scopo di fissare a mercoledì 14 agosto la data di lancio del prossimo update di No Man's Sky che ambisce a rendere ancora più profonda e immersiva l'esperienza sci-fi vissuta dagli esploratori di questo universo procedurale.

Oltre alla data di lancio di Beyond, il video che possiamo ammirare a inizio articolo ci permette di intravedere ancora una volta la gigantesca area sociale che, presumibilmente, costituirà il fulcro delle nuove attività multiplayer promesseci dagli autori al seguito di Murray. Con Beyond, la software house inglese dovrebbe infatti ampliare sensibilmente il ventaglio di opzioni a disposizione degli astronauti digitali che desiderano condividere le emozioni del proprio viaggio con gli altri giocatori.

L'altro grande aspetto su cui i ragazzi di Hello Games si sono concentrati riguarderà il supporto ai visori VR: sia su PC che su PS4 tramite PS VR, la versione in realtà virtuale di No Man's Sky Beyond dovrebbe essere identica a quella originaria, eccezion fatta ovviamente per le animazioni del personaggio, il layout di comandi e le modifiche all'interfaccia che verranno riadattate al nuovo contesto VR. Secondo lo stesso Sean Murray, giocare NMS Beyond in VR sarà un sogno per tutti gli amanti della fantascienza.