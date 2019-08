No Man's Sky Beyond: la patch 2.04 risolve i crash su PS4 e Xbox One

Hello Games ha pubblicato la patch 2.04 di No Man's Sky, aggiornamento che mira a risolvere i bug e i problemi di crash segnalati su PlayStation 4 e Xbox One dopo l'arrivo del nuovo update Beyond.

Nella giornata di ieri è stato pubblicato Beyond, il corposo aggiornamento di No Man's Sky che ha aggiunto la modalità VR, numerose novità per la componente multiplayer e una libertà maggiore nella creazione delle basi.

Purtroppo, l'update ha introdotto anche alcuni bug che hanno provocato diversi crash nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One del gioco. Fortunatamente, i ragazzi di Hello Games hanno ascoltato prontamente i feedback degli utenti, pubblicando nel giro di poche ore la nuova patch 2.04, aggiornamento correttivo che mira a risolvere i problemi di crash segnalati su PS4 e Xbox One.

Come potete leggere nel changelog della patch 2.04, Hello Games ha risolto numerosi crash causati su PS4 e Xbox One dal caricamento delle large texture e dalla gestione della memoria. Scaricando e installando la patch 2.04 su console, dunque, i giocatori non dovrebbero più riscontrare i fastidiosi bug che hanno provocato i crash riscontrati nelle ultime ore del gioco.

A voi è capitato di imbattervi in questi problemi? Intanto ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo parlato di tutte le novità introdotte da No Man's Sky Beyond.