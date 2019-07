No Man's Sky Beyond: la Rating Board australiana conferma che l'uscita è imminente?

I canali social collegati all'ente governativo australiano preposto alla certificazione e alla classificazione dei giochi in uscita suggerisce il lancio imminente su PC, PS4 e Xbox One di Beyond, la prossima espansione gratuita di No Man's Sky.

A voler dar retta alla Raging Board australiana, quindi, non dovrebbe mancare molto all'uscita del corposo aggiornamento che integrerà nell'universo procedurale di No Man's Sky il supporto alla realtà virtuale di PS VR su PS4 e, su tutte le versioni del titolo, una corposa serie di aggiunte e ottimizzazioni legate alla cooperativa e al multiplayer.

Stando alle parole pronunciate dagli autori di Hello Games in questi mesi, l'esperienza di gioco di Beyond contribuirà a rendere "più avvolgente" l'avventura tra le stelle di NMS, il tutto grazie all'introduzione di attività da svolgere in cooperativa online e di "funzionalità di condivisione" inedite da innestare in un quadro più ampio di missioni e sfide legate all'esplorazione libera della galassia.

Nell'attesa di capire quanto tempo manchi al lancio di Beyond, vi ricordiamo che di recente il boss di Hello Games, Sean Murray, è tornato a discutere delle controversie e dei problemi di comunicazione che hanno caratterizzato il travagliato sviluppo di No Man's Sky spiegando perchè, in quel delicato periodo, decise di non parlare con la stampa.