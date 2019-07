No Man's Sky Beyond: per Sean Murray giocarlo in VR sarà il sogno di ogni fan di sci-fi

Nel corso di un'intervista concessa agli organizzatori dell'evento Develop: Brighton, il fondatore e boss di Hello Games, il vulcanico Sean Murray, ha illustrato una delle principali novità previste con l'aggiornamento Beyond di No Man's Sky, ovvero il supporto alla realtà virtuale su PC e PlayStation 4.

"Portare il gioco nella realtà virtuale era un qualcosa che avrei voluto fare da molto tempo", ha esordito Murray prima di spiegare che "penso che NMS offra un universo sci-fi a suo modo unico, per questo mi elettrizza l'idea di indossare un visore VR per camminare in realtà virtuale all'interno di una dimensione procedurale così grande, con infiniti mondi da esplorare. Se otto anni fa avessi potuto intravedere anche solo per un attimo ciò che sarei riuscito a fare, penso che mi sarebbe venuto un infarto. Tutto è così pazzesco, No Man's Sky in VR è il sogno ideale di ogni amante della fantascienza".

Dietro all'entusiasmo che accompagna l'ormai imminente pubblicazione di questo update (che ricordiamo essere previsto entro la fine dell'estate su PC, PS4 e Xbox One), c'è però la consapevolezza di aver dovuto lavorare non poco per esaudire il desiderio dei fan di avventure sci-fi appassionati di VR. Stando a Murray, infatti, "è stato estremamente impegnativo per noi prendere questo gioco e fare in modo che le persone potessero esplorarlo con un visore VR, ma sono entusiasta del lavoro fatto perchè lo sviluppo è avvenuto in maniera creativa. Abbiamo realizzato anche tante altre funzionalità, ma una volta lanciato l'update avremo tutto il tempo necessario per dedicarci a un'ultima sorpresa".

In base all'indizio lanciatoci da Sean Murray, quindi, dopo Beyond il team di Hello Games avrebbe già pianificato lo sviluppo di un nuovo update gratuito per No Man's Sky.