No Man's Sky Beyond:Sean Murray ringrazia i fan e illustra le migliorie delle ultime patch

Il boss di Hello Games prende carta e penna (metaforicamente!) per ringraziare tutti gli appassionati No Man's Sky per l'accoglienza riservata all'update Beyond. Dalle pagine del sito ufficiale di NMS, Sean Murray stila inoltre una lista esaustiva dei miglioramenti apportati dalle patch lanciate nei giorni scorsi.

L'eccentrico autore della software house inglese approfitta inoltre dell'occasione per mostrarci delle immagini ingame e dei disegni realizzati dalla community di No Man's Sky, con la classica "ciliegina sulla torta" rappresentata dalla foto di un incredulo Sean mentre ammira il cartellone pubblicitario finanziato dagli utenti del subreddit ufficiale di NMS come segno di ringraziamento per il supporto continuo dato al suo gioco sci-fi in questi tre anni.

L'impegno e la passione profusi da Hello Games trovano una perfetta "sintesi", se così possiamo definirla, nella pantagruelica lista di migliorie e di ottimizzazioni apportate dalle patch post-lancio di Beyond. Nei dieci giorni trascorsi fino ad oggi dall'uscita dell'ultimo aggiornamento di No Man's Sky tra multiplayer e VR (ma non solo), le fucine digitali di Hello Games hanno sfornato su PC, PS4 e Xbox One qualcosa come 13 patch correttive, ciascuna delle quali ha contribuito ad affinare il codice di gioco e a risolvere le principali criticità ravvisate dai fan.

Se volete conoscere nel dettaglio tutti gli interventi compiuti dal team di Sean Murray, in calce alla notizia trovate il link al messaggio pubblicato dal boss di Hello Games sulle pagine del sito ufficiale di No Man's Sky.