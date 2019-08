No Man's Sky Beyond: Sean Murray svela il Terzo Segreto dell'update oltre VR e multiplayer

Dopo aver presentato in video Beyond e mostrato le principali novità di gameplay legate al multiplayer e alla VR, il boss di Hello Games, Sean Murray, fa definitivamente luce su uno dei "segreti più nascosti" del prossimo update gratuito di No Man's Sky.

In base alle informazioni condivise dal vulcanico autore inglese nel corso della sua ultima chiacchierata con i colleghi di Game Informer, "il terzo elemento di novità che introdurremo con Beyond farà piacere a tutta la community. Stiamo aggiungendo la possibilità di cavalcare le creature, allevarle, domarle e persino mungerle". Questa innovazione di gameplay rappresenterà però solo una parte delle sorprese riservateci dal team di Hello Games con quello che gli stessi sviluppatori britannici hanno definito "il terzo pilastro segreto" di NMS Beyond.

Stando sempre a Murray, infatti, un'altra grande sorpresa del prossimo aggiornamento di No Man's Sky sarà rappresentata dalla libertà concessa nella creazione delle basi: "Abbiamo fatto in modo che le basi supportino funzioni ingame come la logica e la gestione dell'energia tra i diversi componenti industriali ed elettrici della stazione. Per esempio, ci siamo serviti di questi strumenti per realizzare una sorta di minigioco ispirato a Rocket League, con quattro utenti che pilotano dei veicoli e devono rincorrere una sfera per segnare e acquisire un obiettivo. Se costruirete una cosa del genere potrete condividerla online. Potrete andare su una schermata e vedere le basi degli altri utenti che sono in primo piano, sarà come navigare tra i livelli di LittleBigPlanet".

Le dichiarazioni di Sean Murray non fanno che alimentare le attese per l'uscita di No Man's Sky Beyond, prevista per il sempre più prossimo 14 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One come update gratuito scaricabile da tutti gli acquirenti del titolo.