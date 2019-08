No Man's Sky Beyond: il social hub supporterà fino a 32 giocatori in multiplayer

Beyond, il nuovo corposo update con cui l'universo di No Man's Sky proseguirà nella sua costante e sorprendente evoluzione avvenuta dal lancio, è ormai dietro le porte e Sean Murray, director del gioco e leader di Hello Games, ha diffuso qualche ulteriore dettaglio al riguardo.

Discutendo ai microfoni di IGN.com, Murray ha descritto più nel dettaglio le novità che esordiranno all'interno di No Man's Sky Beyond. Come saprete l'update intordurrà per la prima volta una componente multiplayer onine fatta e finita all'interno del gioco: il director ha spiegato le motivazioni che hanno spinto il team di sviluppo ad implementare questa inedita modalità di gioco (ambiguamente anticipata già al lancio originale del titolo):

"C'è qualcosa di veramente bello nell'esplorare insieme ad altri", le sue parole. "Quindi abbiamo iniziato a pensare ad un'esperienza online molto più grande e vasta".

Per dare forma concreta a questa idea, Hello Games ha creato il Nexus, un social hub che Murray non ha esitato a paragonare alla Torre di Destiny. All'interno di questo spazio potremo raccoglierci fino ad un massimo di 32 giocatori "a seconda della piattaforma", con la possibilità di incrociare altri esploratori anche al di fuori dell'hub (vale anche per coloro che giocano in VR). All'interno del Nexus sarà possibile visitare i negozi per migliorare il proprio equipaggiamento, le proprie armi e le varie navicelle. Da qui potremo inoltre intraprendere delle missioni multiplayer a cui gli altri utenti potranno unirsi, se lo vorranno. Le quest coinvolgono diverse attività come la caccia, la fotografia, le escursioni archeologiche, costruzioni di basi, e altro ancora.

No Man's Sky Beyond sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 14 agosto. Sean Murray ha aperto alla possibilità di pubblicare il suo titolo procedurale anche su Nintendo Switch.