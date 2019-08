No Man's Sky Beyond: lo spazio profondo nei migliori scatti PS4 selezionati da Sony

A tre anni di distanza, l'universo creato dal team di Hello Games si è notevolmente espanso, grazie alla pubblicazione dell'attesa espansione No Man's Sky: Beyond.

Diverse le novità apportate da quest'ultima al gioco originale, approdato per la prima volta sul mercato videoludico ormai tre anni fa. Diversi gli aspetti toccati da questo ambizioso aggiornamento, tra cui figura anche l'introduzione di un supporto alla Realtà Virtuale targata Playstation VR. Non sorprende dunque che, con tutte queste novità, Sony abbia scelto di porre No Man's Sky: Beyond al centro della sua periodica iniziativa dedicata alla fotografia in-game.



Nell'ambito del contest settimanale tematico "Share of the Week", gli utenti Playstation 4 e Playstation 4 Pro sono dunque stati sfidati ad immortalare l'espansione tramite scatti spettacolari. Il risultato, potete verificarlo da voi, è decisamente intrigante: gli scatti vincitori esaltano infatti la bellezza di diverse ambientazioni, sottolineando il fascino dello spazio profondo di No Man's Sky: Beyond. Potete visionare le immagini vincitrici direttamente in calce a questa news: cosa ve ne pare?



Vi ricordiamo che l'aggiornamento pubblicato da Hello Games è stato recentemente protagonista anche sulle pagine di Everyeye, grazie alla recensione di No Man's Sky Beyond pubblicata dal nostro Alessandro Bruni. In chiusura, vi segnaliamo che il team di sviluppo ha annunciato la pubblicazione di una versione PS4 retail di No Man's Sky Beyond.