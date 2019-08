No Man's Sky Beyond: trailer di lancio dell'update con multiplayer e VR

Hello Games ha pubblicato il trailer di lancio di Beyond, l'atteso update gratuito di No Man's Sky che introduce un nuova modalità multiplayer e il supporto completo alla realtà virtuale. Il filmato, visionabile in cima alla notizia, getta uno sguardo sui nuovi contenuti e sulla nuova area social.

Non accenna a fermarsi il supporto di Hello Games a No Man's Sky, che grazie ai vari aggiornamenti pubblicati negli ultimi mesi è continuato a crescere offrendo sempre nuove sfide e contenuti inediti ai giocatori. Il 14 agosto verrà finalmente pubblicato Beyond, attesissimo update gratuite che introduce nuove attività multiplayer e il supporto completo alla realtà virtuale su PC e PlayStation VR.

Il trailer di lancio getta uno sguardo sui vari contenuti che verranno resi disponibili con l'aggiornamento Beyond. Al minuto 1:30, in particolare, possiamo ammirare la nuova area social in cui i giocatori di No Man's Sky potranno incontrarsi durante le sessioni di gioco online, in modo da unirsi per partecipare alle nuove attività previste.

Con Beyond, inoltre, sarà possibile giocare a No Man's Sky in realtà virtuale sia su PC che su PS4 con PlayStation VR. Stando alle parole di Sean Murray, giocare a No Man's Sky in VR sarà un sogno per i fan della fantascienza. Voi non vedete l'ora di provare questa esperienza?

Parlando invece dei possibili aggiornamenti in arrivo in futuro, Sean Murray si è espresso anche sulla possibilità di vedere nuovi update dopo Beyond.