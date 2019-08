No Man's Sky Beyond: alcuni utenti creano una città cyberpunk

Con il nuovo aggiornamento No Man's Sky Beyond, in arrivo domani, si è riaccesa ulteriormente la curiosità sul gioco di Hello Games, che continua ad appassionare tantissimi giocatori.

E tra i giocatori stessi ci sono diverse menti creative che hanno costruito all'interno del videogame alcune creazioni da lasciare tutti a bocca aperta.



Parliamo di alcuni dei nomi più noti tra la community del gioco, quasi dei builders "di professione"; come ERBurroughs e JC Hysteria, la cui ultima creazione è una fantastica città cyberpunk battezzata Replicant City.

Per costruirla è stata necessaria una tecnica chiamata "glitch building", che utilizza cioè dei bug del gioco (chissà cosa ne pensa Sean Murray...) per forzare alcune parti a rimanere insieme, e solo per trovare un posto che potesse reggere delle strutture così complesse c'è voluta una settimana. La scelta è ricaduta alla fine su un mondo deserto con poca atmosfera, per evitare di sovraccaricare il sistema come accadrebbe in luoghi con una grande presenza di flora e fauna, ad esempio.

Uno dei rischi del costruire in questo modo sono infatti i crash del gioco, per cui, come spiegato da uno dei due autori, spesso si finisce per costruire più del necessario per capire la resistenza del sistema, per poi ridurre il tutto al minimo indispensabile per la realizzazione dell'idea.

L'ispirazione, sempre secondo gli autori, è stata presa da Blade Runner e Il Quinto Elemento. Date un'occhiata al video in cima alla news e giudicate stesso voi il loro lavoro. Che ve ne pare?