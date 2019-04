No Man's Sky Beyond: Video Anteprima della modalità VR

Annunciato durante il primo PlayStation State of Play, No Man's Sky Beyond ha da subito stuzzicato la curiosità della community dei gamer. Si tratta ovviamente dell'ultimo aggiornamento del celebre titolo di Hello Games, che introduce per la prima volta il supporto a PlayStation VR.

Il videogame di Sean Murray dunque, inizialmente piuttosto criticato e solo in seguito apprezzato dopo una corposa mole di aggiornamenti, permetterà la possibilità di inforcare il visore per la VR ed impugnare i controller PlayStation Move per interagire con le ambientazioni ed esplorare il vasto mondo del titolo di Hello Games.

Come sarà il risultato finale? Noi di Everyeye.it abbiamo avuto l'occasione di provare No Man's Sky Beyond per PlayStation VR e per l'occasione vi proponiamo la Video Anteprima della versione in Realtà Virtuale.

Ma attenzione, che non di sola esplorazione spaziale vive il gamer! Non perdetevi dunque nella giornata di oggi la nostra sessione di Domande e Risposte in diretta sul nostro canale Twitch a partire dalle 16, dove vi parleremo di tutte le novità di PlayStation VR, da Marvel's Iron Man all'ultimo progetto dell'autore di Rick & Morty, Trover Saves the Universe, passando Blood & Truth e Five Nights at Freddy's, che abbiamo provato negli scorsi giorni a New York. Vi aspettiamo!