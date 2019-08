No Man's Sky Beyond: Video Recensione della nuova espansione di NMS, anche in VR

Beyond è l'espansione che rappresenta a tutti gli effetti il coronamento della visione creativa dello studio inglese. Un update imponente, che finalmente fa di No Man's Sky il gioco che avrebbe dovuto essere sin dal day one.

Lo sviluppo di No Man's Sky è stato infatti piuttosto travagliato, visto che il gioco era afflitto da diversi bug e gli sviluppatori non erano riusciti a consegnare tutti i contenuti che avrebbero voluto, aggiornando poi il gioco di volta in volta fino a prendere il suo aspetto definitivo.

Sean Murray ed Hello Games hanno dovuto dunque subire diverse critiche da parte di molti, che accusavano il gioco di essere una sorta di Early Access durata fin troppo tempo, rimanendo però concentrata e lavorando a testa bassa sul progetto.

Anche perché sono stati moltissimi i fan a continuare a credere nell'ambiziosissimo titolo, e ad apprezzarlo già dal day one, per cui la community è rimasta numerosa ed appassionata, ed ora può finalmente godersi un'esperienza sicuramente appagante, che con l'aggiunta della VR con questo nuovo importante aggiornamento, dà un tocco inedito e ancora più interessante a No Man's Sky.

E allora date un'occhiata al nostro nuovo video, dove diamo un sguardo più approfondito a ciò che è diventato il gioco nel corso degli anni.