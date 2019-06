No Man's Sky tra Beyond e VR: Sean Murray riflette sullo sviluppo del gioco

Intervistato dai colleghi di GamesIndustry.biz, il fondatore di Hello Games, l'ormai celebre Sean Murray, ha provato a ripercorrere le tappe principali del travagliato sviluppo di No Man's Sky per riflettere sulle ambizioni nutrite dai fan per il futuro update con multiplayer e VR, Beyond.

"No Man's Sky è un gioco divertente ma inizialmente credevo fosse destinato ad essere un gioco di nicchia", ammette candidamente Murray prima di rimarcare il concetto e affermare che "ho sottovalutato quanto potesse essere grande, una volta lanciato ho pensato che saremmo entrati in un periodo tranquillo in cui la tensione si sarebbe attenuata in ragione del calo fisiologico di utenti. Ovviamente mi sono ricreduto, ma da allora continuo a credere che ogni volta che pubblicheremo un aggiornamento sarà giocato dalla metà degli utenti. Sono stato costantemente in errore, ogni update che abbiamo lanciato ha ampliato sensibilmente la base di utenti".

Stando al papà di No Man's Sky, quindi, a dispetto dei problemi che hanno funestato il progetto nei delicati mesi di lancio "siamo riusciti a mantenere numeri (di vendita e di giocatori connessi, ndr) che farebbe felice qualsiasi sviluppatore di titoli tripla A. Certo, la nostra è una squadra un po' brutta e un po' rotta", spiega simpaticamente Murray prima di mostrarsi sorpreso dal livello di interesse che suscita nella community il futuro update gratuito di No Man's Sky Beyond, previsto al lancio entro questa estate su PC, PS4 e Xbox One.

A conclusione della sua intervista, il vulcanico autore inglese ammette infatti che "non so come andrà a finire anche stavolta. Chi lo sa? Forse sarò smentito di nuovo. Sto ancora aspettando l'arrivo di quel periodo di tranquillità". Sapevate inoltre che la community di No Man's Sky ha voluto ringraziare pubblicamente i ragazzi di Hello Games e lo stesso Sean Murray per il supporto post-lancio offerto finanziando un cartellone pubblicitario?