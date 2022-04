No Man's Sky: parte The Blighted, la Spedizione piratesca con tanti oggetti sbloccabili

Dopo aver provveduto a lanciare No Man's Sky Outlaws, i ragazzi di Hello Games danno ufficialmente inizio alla nuova fase ingame rappresentata da The Blighted, la Spedizione che riprende il tema piratesco dell'ultima espansione gratuita del kolossal sci-fi di Sean Murray.

In questa nuova Spedizione, gli esploratori della galassia procedurale di NMS devono seguire le tracce lasciate da una fazione di pirati conosciuta come The Blight. Una volta giunti sul posto dopo aver attivato la Spedizione dal Nexus, i giocatori devono compiere tutta una serie di missioni di caccia al tesoro. Diversamente dalle precedenti cinque Spedizioni, Blighted sprona gli utenti a compiere incarichi più vari, tra combattimenti, ricerca di manufatti e attività scientifiche.

Anche le aree da visitare saranno particolarmente variegate: i Viaggiatori dovranno infatti esplorare le colline irradiate di Issh 77/R6 e ripristinare la propria nave compromessa per raggiungere stelle esotiche e i fondali di oceani alieni nel cuore del territorio dei fuorilegge.

La caccia ai tesori di Blighted sarà ricompensata con numerosi oggetti speciali: chi parteciperà alla Spedizione della Community e saprà completare tutti gli incarichi potrà ottenere ricompense di alto livello come poster a tema fuorilegge, una scia per astronavi rara, la forma di vita esotica del Cubo Ribelle e il Mantello Fuorilegge.

Sapevate che Sean Murray sta già sviluppando il suo nuovo videogioco? Stando al boss di Hello Games, si tratterà di un titolo infinitamente ambizioso ma slegato da No Man's Sky.