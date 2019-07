No Man's Sky: buona parte delle critiche è arrivata da chi non lo ha mai provato

Nelle ultime ore è stata pubblicata una nuova intervista all'ormai celebre Sean Murray di Hello Games, team di sviluppo di No Man's Sky, durante la quale si è parlato delle numerose critiche ricevute dal titolo nel periodo immediatamente successivo al lancio.

Stando a quanto dichiarato dallo sviluppatore, approfondendo alcune delle critiche ricevute, si è scoperto che circa il 70-80% di queste proveniva da utenti che non avevano mai provato il gioco. Spesso e volentieri, l'oggetti di critiche erano elementi completamente estranei al team di sviluppo come problemi legati alle prenotazioni, il costo troppo elevato del gioco sulle varie piattaforme e tanto altro.

Nonostante tutto, però, Hello Games è stata forte ed è riuscita a sopravvivere al rumore generato dai numerosissimi utenti che lamentavano problemi. Dopo il periodo iniziale, infatti, il team di sviluppo si è messo al lavoro e ha cercato in tutti i modi di farsi perdonare con il supporto continuo e gratuito al gioco, che ha così ricevuto e continua a ricevere diverse espansioni.

A proposito di DLC, sapevate che l'uscita di No Man's Sky Beyond potrebbe essere imminente? Di recente, inoltre, la community di No Man's Sky ha ringraziato gli sviluppatori affittando un enorme cartellone pubblicitario.