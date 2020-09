No Man's Sky: città aliene, vermi delle sabbie e scenari da sogno negli scatti di Origins

Con il lancio di No Man's Sky Origins, gli autori di Hello Games arricchiscono il loro sandbox sci-fi con una mole spropositata di contenuti rappresentati da miliardi di nuovi pianeti dall'aspetto ancora più alieno.

Nel descrivere gli interventi compiuti per dare forma a questa enorme espansione gratuita che porta No Man's Sky alla versione 3.0, gli sviluppatori inglesi capitanati da Sean Murray spiegano di aver voluto generare nuovi mondi e sistemi stellari all'interno della propria galassia procedurale nel tentativo di evitare di "intaccare" quanto offerto dai pianeti già presenti. Lo scopo ultimo di Hello Games era quello di mantenere il più possibile inalterata l'esperienza ludica dei fan che, con un reboot completo dell'universo di NMS, si sarebbero visti cancellare le proprie basi.

Dalle pagine del proprio sito ufficiale, gli autori britannici spiegano così di aver trasformato questa "limitazione" nel principale punto di forza di Origins, ossia l'effetto sorpresa restituito agli appassionati che si avventureranno in questi "strani nuovi mondi" per incontrare biomi esotici, creature bizzarre (essì, ci sono anche gli insetti giganti e i vermi delle sabbie!) ed effetti meteo più estremi. A questi, vanno poi aggiunti i nuovi strumenti di creazione delle basi, degli elementi inediti per potenziare la tuta e il Multi-Tool, la riorganizzazione di menù e interfaccia, l'adozione di un modello più realistico per le nuvole e un centinaio di ottimizzazioni per la "qualità della vita" degli appassionati.

Sempre a detta di Hello Games, però, a No Man's Sky Origins faranno seguito ulteriori espansioni che renderanno ancora più immersiva e intrigante l'esperienza dei giocatori. Prima di lasciarvi alle immagini di Origins, vi ricordiamo che l'update in questione è completamente gratuito ed già disponibile da oggi, 23 settembre, su PC, PlayStation 4 e Xbox One per tutti i possessori di No Man's Sky.