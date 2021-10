No Man's Sky: come avviare e riscattare i premi della Spedizione Emergenza

Il gioco di Hello Games uscito nel 2016 è stato protagonista di una totale redenzione agli occhi dei fan. Dopo la nuova espansione Frontiers in No Man's Sky, lo studio inglese non ha ancora concluso il supporto al titolo, testimoniandolo con l'arrivo della quarta Spedizione: ecco come giocarla e dove riscattare le ricompense guadagnate.

Le Spedizioni in No Man's Sky sono particolari avventure slegate dall'esplorazione libera dei salvataggi normali. Tuttavia, al completamento degli obiettivi che segnano la progressione in questa particolare modalità, riceverete ricompense da riscattare nell'Anomalia, l'HUB online centrale dell'universo. Per giocare alla quarta Spedizione Emergenza dovrete recarvi nel menu principale e scegliere uno slot libero; a questo punto vi basterà selezionare la Spedizione e cominciare la vostra partita. Il personaggio che utilizzerete sarà totalmente nuovo e designato dal gioco stesso, per cui non preoccupatevi se non vedrete i progressi fatti in avventura o sopravvivenza.



I colossali vermi sono i protagonisti della nuova Spedizione di No Man's Sky. Completata la missione, recatevi presso il negozio di Quicksilver dell'Anomalia e riscattate le ricompense ottenute. Raggiungendo tutti i traguardi elencati potrete infatti sbloccare, tra le altre cose, una nuova inquietante testa a forma di sandworm (in pieno stile Dune), una scia oscura per il jetpack e perfino un companion verme.