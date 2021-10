No Man's Sky come Dune: vermi giganti alieni per la Spedizione di Halloween

Gli sviluppatori inglesi di Hello Games traggono spunto dalle creature aliene più iconiche di Dune per espandere la dimensione di No Man's Sky aggiungendo una nuova Spedizione a tema Halloween ambientata su di un pianeta dominato, ovviamente, da una razza di vermi giganti .

Disponibile da oggi, mercoledì 20 ottobre, come parte dell'aggiornamento 3.70 di No Man's Sky, Expedition Four: Emergence assume i contorni di un'attività da svolgersi su di un mondo infestato di vermoni alieni.

Partecipando a questa nuova attività, gli esploratori della galassia procedurale ideata da Sean Murray potranno acquisire nuovi titoli per il proprio alter-ego e delle personalizzazioni per la base, come decalcomanie, teschi giganti, fuochi d'artificio a tema Halloween, scie 'oscure' per jetpack e persino un companion verme!

L'update 3.70 di No Man's Sky non si limita ad aggiungere la Spedizione 4 ma introduce anche delle migliorie significative per le geometrie, le texture e gli effetti particellari dei colossali Sandworm sparsi per l'universo. L'aggiornamento apporta anche delle ottimizzazioni nella gestione della memoria su Xbox Series X/S e migliora diversi effetti particellari per il Multitool, le astronavi e gli effetti meteo estremi come le piogge di meteoriti.