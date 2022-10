No Man's Sky: come gira su Nintendo Switch? Il video confronto con PS4

Approfittando del lancio di No Man's Sky su Nintendo Switch, la redazione di IGN.com ha realizzato un'interessante video comparativa tra la versione PlayStation 4 del sandbox fantascientifico di Hello Games e la nuova trasposizione dell'esperienza free roaming ideata da Sean Murray.

Il raffronto tra le due versioni di No Man's Sky mette in luce il grande lavoro di ottimizzazione che è stato compiuto dagli sviluppatori di Guildford per offrire all'utenza Switch un'esperienza grafica, ludica e contenutistica aderente alle aspettative della community, seppur con tutte le limitazioni hardware della console ibrida di Nintendo.

A chi ci segue, ricordiamo che in coincidenza dell'arrivo della visione sci-fi di Sean Murray su Switch si è celebrato anche il lancio dell'aggiornamento Waypoint che ha portato No Man's Sky alla versione 4.0 anche su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

L'update 4.0 di No Man's Sky, rigorosamente gratis per chi possiede già il gioco (o lo fruisce su Game Pass) porta con sé una serie enorme di migliorie, ottimizzazioni e aggiunte, come la riformulazione dell'interfaccia e dell'inventario, dei parametri configurabili per i livelli di difficoltà, una modalità 'rilassata' e il supporto ad AMD FidelityFXSuper Resolution 2 su PC.