No Man's Sky: come potenziare la nave ed espanderne l'inventario

No Man's Sky ha accolto il nuovo aggiornamento Synthesis, update che ha introdotto la possibilità di potenziare le navi. Vediamo come sfruttarlo per espandere l'inventario della nave e farla salire di classe.

Lo spazio disponibile nell'inventario è una delle risorse più importanti di No Man's Sky. Anche le navicelle spaziali dispongono di un loro inventario apposito, di capienza prefissata. Se in passato non era consentito espanderlo, costringendo i giocatori desiderosi di una stiva più capiente a cambiare nave, per fortuna con l'arrivo di Synthesis è possibile potenziare la nave ed estendere la capienza del suo inventario. Vi spieghiamo come fare.

Come estendere l'inventario della nave in No Man's Sky

A partire dall'aggiornamento Synthesis, i giocatori di No Man's Sky sono in grado di espandere l'inventario delle loro navicelle. Per farlo vi basta raggiungere il terminale di allestimento delle navi: potete trovarli all'interno delle stazioni spaziali, come potete vedere nel filmato proposto in apertura.

Una volta raggiunto il terminale, vi basta interagire con esso e aggiungere nuovi slot per l'inventario della vostra nave, in cambio dei vostri soldi e delle risorse che avete accumulato durante il viaggio.

Come potenziare la nave e farla salire di classe in No Man's Sky

Sempre interagendo dallo stesso terminale, i giocatori di No Man's Sky possono potenziare la propria nave facendola salire di categoria. Potrete adattarla alle vostre esigenze, con il vantaggio di mantenere con voi le navi a cui siete più affezionati, attrezzandole per affrontare al meglio anche le fasi più impegnative del viaggio che vi condurrà al centro della Galassia.

Per saperne di più sulle novità introdotte con l'ultimo aggiornamento di No Man's Sky, vi rimandiamo al nostro speciale di approfondimento su Synthesis.