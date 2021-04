No Man's Sky: come sbloccare navi e skin gratis con i nuovi Twitch Drops

Per celebrare il lancio dell'Expeditions Update di No Man's Sky, Hello Games ha deciso di permettere a tutti i giocatori del simulatore spaziale di ottenere una vasta gamma di ricompense gratuite attraverso i Twitch Drops.

Da oggi fino al prossimo lunedì 5 aprile 2021 sarà possibile infatti guardare delle dirette con il tag "Drop attivi" sulla piattaforma di streaming ed ottenere tantissime ricompense. I premi variano ogni 24 ore e ciascun giorno mette a disposizione degli utenti una navicella, un elmo e una serie di oggetti per la personalizzazione di nave e protagonista.

Per poter ricevere i drop non occorre far altro che visitare la pagina ufficiale dell'iniziativa e seguire le istruzioni per collegare il proprio account Twitch e quello della propria piattaforma predefinita (Xbox, PlayStation o Steam). A questo punto potete andare su Twitch e guardare una qualsiasi diretta che ha aderito all'iniziativa per sbloccare tutti i premi. Una volta ricevuta la notifica su Twitch, cliccateci sopra per visitare il vostro inventario dei drop: questo passaggio è fondamentale, dal momento che tutte le ricompense non vengono aggiunte automaticamente al vostro account e occorre cliccare sul tasto "Riscuoti drop" su ciascuna di esse.

Ecco ad esempio tutte le ricompense di oggi, giovedì 1 aprile 2021:

RGB Firework Pack (guarda 15 minuti)

Emote Mind Blown (guarda 15 minuti)

Scia arcobaleno per il Jetpack (guarda 15 minuti)

Creature Companion Laser (guarda 30 minuti)

Apollo Figurine (guarda 30 minuti)

A-Class Multi-Tool (guarda 1 ora)

Multi-Tool Upgrade Pack (guarda 1 ora)

Elmo Sparse Horizon (guarda 2 ore)

Navicella A-Class Explorer (guarda 3 ore)

Va precisato che possono ottenere i drop anche i giocatori che non hanno ancora acquistato il gioco (vi ricordiamo che No Man's Sky è disponibile gratuitamente su PC e console per gli abbonati a Xbox Game Pass), i quali potranno ricevere i DLC al momento del primo avvio del titolo.