No Man's Sky: la community si organizza per mappare tutti i Buchi Neri!

La community di No Man's Sky prende alla lettera l'invito di Sean Murray a esplorare l'universo procedurale del suo ambizioso sandbox sci-fi e si organizza per compiere un'impresa ai limiti dell'impossibile: mappare e catalogare tutti i buchi neri!

Ispirati dalle ricerche scientifiche che hanno portato alla recente diffusione della prima, storica fotografia di un Buco Nero, i gestori del nuovo forum di Reddit dall'appropriato nome di NMSBlackHoleSuns hanno lanciato una campagna sui social per invitare tutti gli appassionati a contribuire alla creazione di una mappa interattiva dei buchi neri delle galassie di No Man's Sky.

La ricerca, secondo i promotori di questo bizzarro evento ingame spontaneo, nasce per migliorare la comprensione dell'universo digitale del titolo e favorire l'incontro tra i diversi giocatori, dando loro gli strumenti per capire quali angoli galattici meritano di essere colonizzati e come spostarsi velocemente da un punto all'altro dell'universo servendosi di questi portali.

Se desiderate partecipare all'iniziativa e contribuire alla realizzazione della mappa galattica dei buchi neri, in calce alla news trovate il link della pagina Reddit che illustra le linee guida e le raccomandazioni per chi vorrà unirsi al progetto.

A tutti gli altri esploratori dell'universo procedurale di Sean Murray, ricordiamo invece che No Man's Sky Beyond sarà disponibile nel corso dell'estate su PC, PlayStation 4 e Xbox One: il nuovo aggiornamento gratuito di NMS introdurrà il supporto a PlayStation VR e tantissime funzionalità legate al multiplayer.