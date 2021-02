No Man's Sky, Companions Update: il nuovo aggiornamento gratis introduce i pet

Hello Games ha pubblicato senza alcun tipo di preavviso un nuovo aggiornamento gratuito per il suo No Man's Sky che prende il nome di Companions Update e introduce una funzionalità che verrà sicuramente apprezzata dai giocatori del simulatore spaziale.

Scaricando ed installando l'ultima versione del gioco, infatti, sarà possibile interagire in nuovi modi con le creature presenti sui numerosi pianeti. A differenza di quanto visto in No Man's Sky Beyond, questa volta il giocatore non si limita a dar da mangiare agli esseri alieni, ma può stringere con uno di essi un legame che lo porta a seguirlo in giro nelle sessioni d'esplorazione e, seguendo alcuni passaggi, a riprodursi tramite delle uova. Tramite una delle nuove feature, i giocatori potranno modificare le uova per fare in modo che da queste nascano delle specie ancora più rare e con caratteristiche uniche. Avere un alleato può essere incredibilmente utile non solo per spostarsi più rapidamente, ma anche per combattere alcune delle creature più aggressive ed individuare piante o aree in cui sarebbe meglio non addentrarsi.

Prima di lasciarvi al trailer ufficiale dell'aggiornamento, vi ricordiamo che il Companions Update è già disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Vi ricordiamo inoltre che l'upgrade di No Man's Sky per console next-gen è gratuito e che il gioco fa parte del catalogo di Xbox Game Pass sia su PC che su console.