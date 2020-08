No Man's Sky compie quattro anni: presto l'annuncio della nuova espansione?

Dalle pagine del suo profilo Twitter, Sean Murray festeggia il quarto anniversario di No Man's Sky con un collage sugli update maggiori e un ringraziamento per il supporto garantito dagli appassionati. Nel collage c'è però un riquadro vuoto che suggerisce l'annuncio, forse imminente, della prossima espansione.

L'immagine condivisa sui social dall'eccentrico fondatore di Hello Games ripercorre idealmente il lungo e faticoso percorso di sviluppo intrapreso dalla software house inglese per concretizzare la visione di No Man's Sky.

Il collage mostrato da Murray parte dal Foundation Update e si conclude con Desolation, l'update gratis che da metà luglio ha tinto d'horror No Man's Sky introducendo delle astronavi alla deriva nello spazio da esplorare per ricevere del bottino raro e degli equipaggiamenti unici, a patto però di superare in combattimento gli alieni che ne infestano i corridoi e le trappole letali poste a difesa delle installazioni.

Considerando la dichiarata intenzione del team di Hello Games di proseguire lo sviluppo di No Man's Sky con molte altre espansioni in arrivo nei prossimi mesi, con ogni probabilità non bisognerà attendere ancora a lungo prima di riempire il riquadro vuoto dell'ultima composizione offerta da Sean Murray per festeggiare il quarto compleanno della sua creatura sci-fi. Nell'attesa di scoprire cosa bolle in pentola, vi riproponiamo l'ultima trovata social di Murray per mostrare No Man's Sky a luci rosse con una montagna dall'aspetto "insolito".