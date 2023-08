No Man's Sky compie sette anni e festeggia con Echoes, la nuova espansione gratis

Mentre gli appassionati di videogiochi sci-fi si preparano al lancio di Starfield effettuandone il preload e si cimentano nelle sfide spaziali di Everspace 2, Hello Games ripercorre lo sviluppo di No Man's Sky celebrandone il settimo anniversario con un trailer che apre una finestra sul futuro sul sandbox sci-fi.

Il nuovo filmato confezionato dal team al seguito di Sean Murray non si limita a riavvolgere il nastro dei ricordi, ma ribadisce la ferma intenzione di Hello Games di proseguire lo sviluppo di No Man's Sky attraverso ulteriori espansioni gratuite. Per festeggiare nel migliore dei modi il settimo compleanno di No Man's Sky, la software house inglese ha infatti confermato di essere al lavoro su Echoes, il prossimo update destinato ad approdare a breve su PC e console.

Il teaser di Echoes che 'chiude col botto' il video celebrativo di NMS non entra nel merito delle novità e previste da questo update, ma ripensando alla lunga lista di espansioni gratuite lanciate fino ad oggi da Sean Murray e compagni possiamo ipotizzare delle aggiunte al complesso sistema procedurale deputato a gestire la creazione di pianeti alieni, armi, creature, sentinelle, astronavi e strutture architettoniche, come pure delle sorprese in termini squisitamente narrativi, magari con delle nuove attività da svolgere facendo la spola tra i mondi extraterrestri e il Nexus.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Hello Games, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere questo nostro speciale su No Man's Sky VR, un viaggio in realtà virtuale nell'universo inesplorato.