No Man's Sky: nuovi contenuti a tema pirati spaziali in arrivo? L'indizio di Sean Murray

A seguito del travagliato debutto del gioco, No Man's Sky è ad oggi diventato un gioco immenso, arricchito e migliorato tanto nel gameplay quanto nei contenuti aggiunti mano a mano con le espansioni confezionate dal team di Hello Games.

Come spiegato in precedenza da Sean Murray, Hello Games ha la ferma intenzione di continuare a pubblicare espansioni per No Man's Sky, e la community della space simulation può dunque aspettarsi novità in arrivo nelle prossime settimane.

In particolare, sembra che il titolo possa accogliere presto dei nuovi contenuti a tema pirati spaziali. Gli sviluppatori non hanno ancora diffuso alcuna dichiarazione ufficiale in merito, tuttavia Sean Murray ha pubblicato un criptico post su Twitter, in cui viene semplicemente visualizzata l'emoji da pirata. Sappiamo bene come al director del progetto piaccia stuzzicare i giocatori poco prima dell'arrivo di aggiunte ed espansioni, e potrebbe essere questo un nuovo esempio.

I pirati spaziali sono già presenti in No Man's Sky, e prendono la forma di navicelle spaziali controllate dall'IA che possono ingaggiare dei combattimenti nello spazio. Possono essere piuttosto insidiosi, ma anche redditizi nel caso si scelga di diventare un cacciatore di taglie. Sorge spontaneo chiedersi in che modo potrebbero essere approfonditi con un nuovo aggiornamento: alcuni ipotizzano l'aggiunta di una nuova fazione pirata, altri sognano una modalità PvP completamente dedicata.

Intanto, Hello Games continua a lavorare per portare No Man's Sky su Nintendo Switch.