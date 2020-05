No Man's Sky: le 'copertine' degli update nascondono un segreto?

Attraverso i social e i forum videoludici più celebri comincia a farsi largo una teoria sul futuro di No Man's Sky. Secondo alcuni, le "cover" degli aggiornamenti dell'ormai celebre avventura sci-fi di Hello Games conterrebbero un messaggio segreto.

A instillare il tarlo del dubbio nella mente degli appassionati del kolossal procedurale di Sean Murray è l'utente di Twitter conosciuto con il nickname di Gmr_Leon che, riprendendo un recente messaggio condiviso dallo stesso autore inglese a capo del team di Hello Games, ha messo in evidenza un dato sfuggito ai fan.

Nel post sui social che ha preceduto l'annuncio dell'arrivo di contenuti ambiziosi nel 2020 per No Man's Sky, Murray ha ripreso tutte le "copertine esplicative" degli update più importanti del titolo e ripercorso il lungo e faticoso percorso di sviluppo di NMS definendolo come "un grande viaggio".

Osservando con attenzione le singole immagini che compongono questo collage virtuale, Gmr_Leon riferisce però di aver notato un collegamento tra le diverse cover degli aggiornamenti, specie in quelle che immortalano l'Atlante: l'utente di Twitter sottolinea come la gigantesca entità cosmica che fa da fulcro al lore di No Man's Sky, infatti, si sta avvicinando.

Nella sequenza delle copertine degli aggiornamenti maggiori Atlas Rises, Next e Beyond, in effetti, l'Atlas cresce in dimensioni quasi a suggerire una sorta di "anticipazione agli eventi" che attendono i giocatori con le prossime espansioni di No Man's Sky dopo Exo Mech. Date un'occhiata alle immagini nei tweet che trovate in calce alla notizia e giudicate voi stessi la validità di questa teoria. Tutto questo, mentre la community si diletta in fan art su No Man's Sky per PS5 e Xbox Series X.