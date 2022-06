No Man's Sky ha una data di lancio su Nintendo Switch, annunciata la versione retail PS5

L'annuncio era nell'aria, dal momento che Hello Games aveva confermato che la versione Switch di No Man's Sky era ormai nelle fasi finali. La compagnia di sviluppo capitanata da Sean Murray ha finalmente fornito una data di lancio ufficiale per la sua nuova versione della space simulation in costante evoluzione.

Come potete evincere dal nuovo trailer pubblicato da Hello Games, No Man's Sky si farà strada su Nintendo Switch dal 7 ottobre 2022, data in cui il titolo approderà sia in versione digitale sull'eShop della console ibrida, sia in formato fisico. La software house britannica ha inoltre annunciato per la prima volta l'arrivo di un'edizione retail di No Man's Sky per PlayStation 5, anch'essa disponibile a partire dal 7 ottobre.

Sean Murray, fondatore di Hello Games, il team di sviluppo del gioco con sede nel Regno Unito, ha dichiarato: "Penso che gli utenti resteranno sbalorditi quando potranno finalmente giocare a questo titolo su un dispositivo così piccolo e portatile. È come avere un intero universo nel palmo della propria mano. È stata un'impresa enorme, ma anche molto gratificante per il nostro piccolo team e sono davvero orgoglioso del risultato finale".

No Man's Sky è destinato ad espandersi sempre più nel corso dei prossimi mesi con le sue prossime versioni per PlayStation VR 2 e Mac, ancora prive di una data di lancio ufficiale.