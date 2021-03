No Man's Sky: c'è la Città Imperiale di TES IV Oblivion su un mondo alieno!

La creatività dei fan più accaniti di No Man's Sky non conosce confini, come rimarcato dalla splendida megalopoli subacquea aliena realizzata da un fan del sandbox sci-fi di Hello Games e dall'ultimo lavoro di Boid Gaming: lo youtuber si sta infatti cimentando nel "remake" della Città Imperiale di TES IV Oblivion.

Con l'aiuto dei suoi amici appassionati di NMS, il creatore di contenuti si è speso per ricostruire il centro nevralgico del continente di Tamriel. Per riuscire nella sua impresa, lo youtuber ha sfruttato a suo vantaggio i potenti strumenti creativi offerti dall'esperienza fantascientifica ideata da Sean Murray. È lo stesso boss di Hello Games a dare visibilità a questa opera fan made attraverso il suo seguitissimo profilo Twitter personale da oltre 300.000 follower.

Purtroppo per Boid Gaming, però, la sua PS4 ha smesso di funzionare poco prima di ultimare i lavori sulla reinterpretazione in chiave No Man's Sky della città più importante di The Elder Scrolls IV: in compenso, lo youtuber aveva già registrato diversi filmati a testimonianza della bontà di un progetto che si trovava già in uno stadio avanzato e che, imprevisti a parte, verrà completato al più presto grazie anche al supporto dei suoi collaboratori.

Nel frattempo, vi ricordiamo che No Man Sky ha accolto il Companions Update a metà febbraio e che, a voler dar retta a Murray, ci saranno tante altre espansioni gratis nel 2021 per il sandbox sci-fi su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.