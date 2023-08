No Man's Sky Echoes: un mare di aggiunte e migliorie con la nuova espansione gratis

Il settimo anno di No Man's Sky inizia nel migliore dei modi: Hello Games ha presentato ufficialmente Echoes, una delle espansioni gratuite più grandi che siano mai state pubblicate dal lancio dell'ormai celebre sandbox spaziale.

Basta dare un'occhiata al video di presentazione confezionato dal team al seguito di Sean Murray per intuire la portata di questo update. Con Echoes, l'universo procedurale di No Man's Sky accoglie una nuova razza robotica senziente, una storia completamente inedita, la possibilità di sbloccare dei MultiTool derivati dalla tecnologia dell'Atlante e un mare di altre migliorie, aggiunte, ottimizzazioni e sorprese per tutti gli esploratori galattici.

Tra le innovazioni portate da Echoes troviamo ad esempio dei 'bastoni cerimoniali' personalizzabili, il commercio delle armi, dei display olografici per gli insediamenti, la riformulazione del sistema di gestione dell'energia delle astronavi (con la possibilità di reindirizzare l'energia su motori, armi e scudi in base alle necessità), decine di nuovi elementi modulari e oggetti per la costruzione e la customizzazione di edifici, veicoli e astronavi, la fazione dei Pirati e un profondo restyling delle fregate. Non mancano nemmeno delle migliorie e delle ottimizzazioni estese per la grafica e le prestazioni di No Man's Sky in realtà virtuale su PlayStation VR2.

Cosa ne pensate di No Man's Sky Echoes? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato il trailer in cima alla notizia e la scheda di approfondimento che Hello Games ha pubblicato sul proprio sito ufficiale per elencare tutte le novità dell'ultima espansione gratuita che porta il sandbox spaziale di Sean Murray alla versione 4.4 su PC/Mac, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.